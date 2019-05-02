Зиничев: в «Динамо» родилась лучшая команда за последние 15 лет

Генеральный директор ЖВК «Динамо» Владимир Зиничев подвёл итоги сезона. Напомним, московский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.



«Впервые в истории нашего клуба мы выиграли все российские призы за один сезон. Хотя и предыдущие наши результаты должны впечатлять тех, кто искренне болеет за «Динамо». Из 15 сезонов мы семь раз выиграли чемпионат России, а восемь раз были вице-чемпионами. Вдобавок к этому мы несколько раз выигрывали Кубок России, дважды играли в финале Лиги чемпионов. Мы старались, боролись, и наши результаты вселяют уверенность в болельщиков «Динамо», как мне кажется.



Наши коллеги по «Динамо» из других видов спорта, к сожалению, пока не добиваются таких результатов. Конечно, есть отдельные успехи. Но женский волейбольный клуб «Динамо» сейчас по праву может взять на себя роль флагмана динамовского движения. Наши девушки должны сказать: «Ребята, следуйте в фарватере за нами! Мы побеждаем, побеждайте и вы. Выше динамовское знамя!



Я выражаю огромную благодарность капитану нашей команды Натальи Гончаровой, связующей Майе Огненович, всем остальным девчонкам. Я бы еще выделил блистательную Иру Фетисову. Своей игрой девчонки показали всем людям, кто в нас сомневался или критиковал, что мы движемся вперед.



После золота чемпионата России в этом сезоне в «Динамо» родилась лучшая команда за все последние 15 лет. Команда с большой буквы. В «Динамо» сейчас все поддерживают друг друга, игроки чувствуют единство. Я безумно рад тому, что после победного матча и игроки, и тренеры собрались вместе и поздравили друг друга. Никто не разбежался по своим кельям и квартирам, а все вместе посидели, пообщались, порадовались и пришли к мнению, что у нас еще много нерешенных задач», – цитирует Зиничёва «Р-Спорт».

Сукомел: «Динамо» выиграло ЧР, Кубок и Суперкубок России — мы довольны сезоном!