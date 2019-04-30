Сукомел: «Динамо» выиграло ЧР, Кубок и Суперкубок России — мы довольны сезоном!

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Александр Сукомел оценил игру подопечных в третьем матче финальной серии чемпионата России, победа в котором со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:21) позволила столичной команде стать чемпионками женской Суперлиги-2018/19.

«Начали сегодняшний матч уверенно. Девочки поддерживали друг друга, и это чувствовалось. Вели в каждой партии, поэтому победили с таким счётом. После первой игры мы действительно настраивались на каждый матч. Сначала настрой был, что надо побеждать во втором, потом был настрой, что надо побеждать в третьем матче.

Тяжело было играть в Калининграде, ведь здесь болеют за «Локомотив». Но всё было интеллигентно и атмосфера была отличная. Всегда радуют полные трибуны! Нельзя расслабляться до последнего мяча, но радовало, что девочки играли слаженно. Даже когда в первой партии «Локомотив» вырвался вперёд на одно очко, ситуация была нормальная. Уверенность была в команде именно потому, что был хороший настрой. Когда команда — действительно команда, тогда даже после каких-то ошибок не происходит срыва.

Перед третьим матчем делали упор на психологический настрой и на подачу. А в целом установки ко всем трём матчам были одинаковые. Подачей действительно доволен! Когда подача приносит очки, это замечательно.

Этот сезон был очень насыщенный и сложный, с большим количеством переездов. С одной стороны, он скоротечный, с другой — регулярность игр была крайне высокая, что, конечно, оказывало влияние на эмоциональное состояние игроков. Мы довольны сезоном! Выиграли Кубок, выиграли Суперкубок, выиграли чемпионат России!» — приводит слова Сукомела официальный сайт «Динамо».