Ломако: вроде уже задавили Питер, а Кобзарь эмоциями разбудил Камехо и Грозера

Спортивный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако рассказал, как клубу удалось заполучить связующего Игоря Кобзаря.

«С Игорем мы давно вели переговоры. Я хотел взять его ещё в 2013 году, когда он уходил из Сургута. Но в тот момент он выбрал Казань. Считаю, он сделал правильный выбор. В Казани он получил громадный опыт. С кем бы он там ни конкурировал – Грбич, Маруф или Бутько, он выходил в финалах и помогал «Зениту». Поэтому все эти годы интерес к нему оставался.



Помимо волейбольных данных Кобзарь мне нравится своей харизмой и эмоциональностью. Правда, ему не всегда удаётся её контролировать. За примером далеко ходить не надо – второй матч полуфинала с Питером в гостях. Вроде бы уже морально задавили соперника, но он своими эмоциями снова разбудил Камехо и Грозера. Раньше такое бывало с Сергеем Макаровым. Сам соперников эмоционально затушит, но перебарщивает и вновь разжигает в них огонь», — цитирует Ломако «Спорт Бизнес Online».

Сегодня, 2 мая, «Кузбасс» проведёт первый финальный матч плей-офф Суперлиги с казанским «Зенитом».