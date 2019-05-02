Ломако: в Суперлиге нет потолка зарплат, но в «Кузбассе» он есть

Спортивный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако рассказал, как клубу удаётся удерживать игроков, резко выросших в цене за последнее время. Подопечные Туомаса Саммельвуо вышли в финал плей-офф Суперлиги, где сыграют с казанским «Зенитом».

«Мы изначально подписали со всеми долгосрочные контракты, понимая, что у команды должен быть костяк. Сейчас мы переподписали многие соглашения – также на несколько лет. Безусловно, любой игрок хочет получать больше, и иной раз мы понимаем, что он заслуживает больше, но в условиях ограниченных финансов мы не можем себе позволить переплачивать. В целом в Суперлиге нет потолка зарплат, но у нас он есть. В отличие от топ-клубов, «Кузбасс» не может дать гигантские контракты, но мы берём стабильностью. Благодаря нашему спонсору у нас нет задержек по зарплате. Всё выплачивается в срок, а для игроков важна такая стабильность.

Самые тяжёлые переговоры? Наверное, по Антону Карпухову. Это было очень долго. Ещё были затяжные переговоры с Диком Коем в 2015 году. Пришлось даже общаться с его супругой. Она тогда работала моделью и хотела быть ближе к Италии. Географическое расположение Кемерово было не в нашу пользу, и они выбрали Турцию. На самом деле фактор жён оказывает серьёзное влияние на трансферы. Игрок может понимать, что для его карьеры лучше перейти в этот клуб, но если жена категорически против – ничего не поделаешь», — цитирует Ломако «Спорт Бизнес Online».

Первый матч финала плей-офф состоится в Казани сегодня, 2 мая.