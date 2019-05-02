Волейболисты «Факела» обыграли питерский «Зенит» в первом матче ЧР за 3-е место

Волейболисты новоуренгойского «Факела» в первом матче серии за бронзовые медали Чемпионата России среди команд Суперлиги в пятисетовом поединке на выезде обыграли питерский «Зенит» со счётом 3:2 (25:18, 25:17, 16:25, 17:25, 24:22).

В регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим, а волейболисты «Факела» — четвёртыми. Обе команды одержали по 19 побед и проиграли по 7 матчей. В полуфинальной серии представители новоуренгойского коллектива в двух матчах уступили казанскому «Зениту», а питерцы проиграли «Кузбассу».

Второй матч серии пройдёт 5 мая на площадке «Факела».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой)— 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

Счёт в серии — 0-1.