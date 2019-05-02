«Зенит-Казань» представил состав на финал Суперлиги в виде героев «Мстителей»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» довольно оригинально подошёл к оглашению стартового состава на первый матч финальной серии Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». В своём «твиттере» казанская команда предложила собственную версию того, как должны выглядель персонажи фильма «Мстители».

«Зенит-Казань» занял первое место в регулярном первенстве чемпионата России, набрав 74 очка в 26 матчах и уступив всего в одной встрече. В четвертьфинале плей-офф казанцы не оставили шансов уфимскому «Уралу», одержав победы со счётом 3:0 в домашнем и гостевом поединках. В полуфинальной серии «Зенит-Казань» столь же уверенно справился с «Факелом» из Нового Уренгоя, не дав сопернику выиграть ни единого сета в двух встречах.