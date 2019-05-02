Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» в первом матче за 5-е место ЧР

Представители новосибирского «Локомотива» в первом матче серии за пятое место мужского чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги на выезде обыграли «Белогорье» со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:22).



На групповом этапе клуб из Новосибирска занял шестое место, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений. Представители Белгорода заняли пятую строчку в таблице, у них 18 побед и 8 поражений.



В четвертьфинальных поединках плей-офф «Белогорье» уступило «Факелу» — 1-2, а «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту» — 0-2.



Следующий матч команды проведут в Новосибирске 5 мая.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Матчи за 5–8-е место. Финал. Первый матч



«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (23:25, 22:25, 25:15, 22:25).

Счёт в серии — 0-1.