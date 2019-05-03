Клюка: «Факел» хочет выигрывать не 3:2

Волейболист новоуренгойского «Факела» Егор Клюка прокомментировал победу в первом матче за бронзу Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 (25:18, 25:17, 16:25, 17:25, 24:22).



«В этом сезоне мы сыграли очень много тай-брейков, даже там, где этого можно было избежать. А ведь на пятисетовые матчи уходит очень много сил, и физических, и моральных. Но почему-то мы затягиваем, не можем дожать, хотя всё для этого есть. Вот в этом наш, скажем так, недочёт, над этим и нужно нам работать в дальнейшем.

Мы хотим выигрывать не 3:2, а более уверенно. А для этого нужно играть ровно. Чем отличаются команды топ-уровня? Они играют ровно, чисто, не сбавляя оборотов, от начала до конца держат напор и не дают возможности сопернику почувствовать свою игру, поэтому их сложно победить. И нам нужно стремиться держать такой уровень игры и не доводить до коротких партий, где все решают уже отдельные нюансы", — цитирует Клюку официальный сайт клуба.

Вторая игра состоится в Новом Уренгое 5 мая.