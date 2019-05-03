Казанский «Зенит» во второй раз проиграл «Кузбассу» в финале ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» потерпели второе поражение подряд в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Во втором матче серии до трёх побед кемеровский «Кузбасс» нанёс поражение подопечным Владимира Алекно со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22). Накануне «Кузбасс» обыграл «Зенит» в трёх партиях (3:0).

На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба матча выиграли казанские волейболисты (3:0 и 3:1).

Третий и, если понадобится, четвёртый матчи серии пройдут в Кемерово 7 и 8 мая. Чтобы защитить титул, «Зениту» нужно выигрывать три матча подряд, то есть вернуться в Казань на пятую встречу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Второй матч

«Зенит» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 22:25).

Счёт в серии – 0-2.