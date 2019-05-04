Блокирующий Лихошерстов: «Кузбасс» сыграл очень слаженно в защите

Блокирующий казанского «Зенита» Вадим Лихошерстов прокомментировал домашнее поражение от кемеровского «Кузбасса» во втором матче финальной серии мужской волейбольной Суперлиги со счётом 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 22:25).



«Кузбасс» сыграл очень слаженно и организованно на блоке и в защите. Это помешало нам атаковать. В целом мы хотели что-то поменять, но не получилось. Полетаев два раза проскочил между рук – это фарт. Он атакует быстро, высоко, разнообразно. Поэтому у него такой хороший процент (63% в первом матче и 62% – во втором). Нам не хватило подачи. То, что обычно делает нам результат, не получалось в двух играх с «Кузбассом», – приводит слова Лихошерстова «Спорт Бизнес Online».



Третий матч серии до трёх побед пройдёт в Кемерове 7 мая.



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Финал. Второй матч

«Зенит» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 22:25).

Счёт в серии – 0-2.