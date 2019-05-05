Алекно: в «Зените» будет небольшая ротация. Но основной костяк сохранён

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что после ухода Мэттью Андерсона в команде будет небольшая ротация.

«Конечно, будет небольшая ротация. Но основной костяк сохранён. Тем не менее, сегодня рынок становится всё тяжелее. Мне кажется, что сейчас из-за общей тенденции в мире очень редко появляются такие самородки, как Вильфредо Леон, Ореоль Камехо, Георг Грозер, Максим Михайлов, которые заточены для чемпионата России, которые очень способны.

Ты берешь игроков и понимаешь – это люди, которые изменят волейбол. Такие, как Ллой Болл, Клейтон Стэнли, поэтому иногда приходится придумывать что-то нестандартное. Например, в следующем сезоне Макс Михайлов пойдёт у нас принимать, это нестандартный ход, для него это загадка. Хотя мы это уже пробовали», — приводит слова Алекно Sntat.

Основной диагональный казанского клуба Максим Михайлов станет доигровщиком, а в диагональ встанет новобранец – болгарин Цветан Соколов.