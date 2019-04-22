Михайлов объяснил, почему с приходом в «Зенит» Соколова станет доигровщиком

Основной диагональный казанского «Зенита» с 2010 года Максим Михайлов объяснил, почему в следующем сезоне он сменит амплуа и станет доигровщиком. Казанский клуб покидает Мэттью Андерсон, а приходит болгарский диагональный Цветан Соколов.

«Мы вынужденно идём на эксперимент. Сложилась такая ситуация, что клубу сложно было найти хороших доигровщиков – все они подписаны не на один сезон. Общаясь с тренерами, мы пришли к мнению, что у «Зенита» будет больше шансов бороться за титулы при моём переходе на позицию доигровщика и приобретении топового диагонального. Я считаю, что Цветан Соколов как раз относится к таким. Как командный игрок, я пошёл на этот шаг, чтобы команда боролась за высокие места. Конечно, будет много работы, гораздо больше, чем в предыдущие годы, потому что нужно найти чувство мяча в приёме. Для меня это новый вызов», – приводит слова Михайлова «Спорт Бизнес Online».