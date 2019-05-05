Тренер «Белогорья»: сами виноваты — дома сыграли очень плохо

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче за пятое место в чемпионате России по волейболу с новосибирским «Локомотивом» (2:3). Белгородский клуб завершил сезон на шестой позиции.

«В конце первого сета у нас была хорошая доигровка, которую мы не смогли реализовать, соответственно, проиграли сет. Две партии «Локомотив» демонстрировал очень хороший волейбол, мы не могли найти оружие, чтоб остановить их. В третьей и четвертой партиях мы вернулись в игру, спасибо нашей подаче и блоку. В пятом сете, считаю, нам просто не повезло. Мы сами виноваты, потому что дома сыграли очень плохо. Разница в наших командах в том, что новосибирцы выходили на матчи с позитивным настроением. Поздравляю «Локомотив» с победой и желаю удачи! Мои игроки сегодня максимум того, на что они способны», — приводит слова Ковача пресс-служба «Локомотива».