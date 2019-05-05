Константинов: «Локомотив» смог повернуть ситуацию в свою пользу

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своих подопечных во втором матче за пятое место в чемпионате России по волейболу с «Белогорьем» (3:2). «Локомотив» занял пятое место и сыграет в Кубке вызова в сезоне-2019/20.

«Игра разделилась на две части: выиграли две партии, потом у нас были проблемные две. Потеряли нить игры, каждый стал играть сам за себя, это сказалось на результате. Я перед игрой говорил ребятам, что Белгород просто так ничего не отдаст, нужно выиграть самим! Они показали это в четвертьфинале с «Факелом», сыграли две игры на выезде по 3:2. Команда умеет играть в непростых матчах. Нужно было нам собраться, я рад, что после того, как отдали две партии после выигранных двух, нашли в себе силы выйти на пятую партию с правильным настроем. Это, в итоге, сказалось на итоговом результате.

В этом матче мы показали то, что часто у нас не получалось по ходу сезона. Когда мы владели преимуществом по ходу матча и потом отдавали победы. Сегодня мы смогли повернуть ситуацию в свою пользу, да, поздно, но лучше поздно, чем никогда! Да, мы хотели проводить такие игры за медали, но, наверное, нужно для начала сделать вот такой шаг вперёд, выигрывать такие финалы. Потом будут игры и за медали. Мы сделаем выводы и будем учиться на своих ошибках», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».