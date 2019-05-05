Плачи: «Факел» достиг всех трёх целей, которые были поставлены на сезон-2018/19

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу своих подопечных в серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу с санкт-петербургским «Зенитом».

«Эта бронза стала прекрасным завершением сезона для нас. Всех трёх целей, которые были поставлены перед нами – попасть в финал Кубка России, завоевать медаль клубного чемпионата мира и медаль чемпионата страны – мы достигли. Кроме того, третье место в Суперлиге даёт нам возможность в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов – это новый для «Факела» турнир, серьёзный вызов, но все рады такой возможности. И игроки, тренерский и медицинский штабы, руководство клуба проделали очень большую работу, и я выражаю всем огромную благодарность», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.