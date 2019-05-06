Клюка: очень приятно, что вписали себя в историю «Факела»

Доигровщик «Факела» и национальной сборной Егор Клюка подвёл итоги сезона-2018/19, в котором новоуренгойский клуб завоевал медали клубного чемпионата мира и чемпионата России.

«Очень приятно, что вписали себя в историю «Факела». Это очень важно, потому что мы долго в этом клубе и хотелось оставить свой след, который будет помниться. Надеюсь, этот рубеж – третье место – мы перейдём в следующих годах. Постараемся. На данном этапе мы выложились полностью, отдали все силы, что позволило нам занять третье место, а следующие годы уже будем смотреть. Конечно, очень хочется побить свои результаты, вновь историю изменить. На клубном чемпионате мира мы могли и выше быть, потому что очень хорошо играли в этом сезоне именно на клубном чемпионате мира. Есть ещё Кубок России и много турниров, где мы можем быть выше», — сказал Клюка пресс-службе «Факела».