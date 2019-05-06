Плачи: игроки «Факела» молодцы, они привыкли к моим требованиям

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи подвёл итоги сезона. Вчера, 5 мая, «Факел» завоевал бронзу российской Суперлиги, во второй раз обыграв санкт-петербургский «Зенит».

«Это была очень нелёгкая работа — слепить коллектив. Это, наверное, была самая сложная часть тренерской работы этого сезона. Но тем не менее нам удалось даже с новой командой добиться хороших результатов. Игроки „Факела“ молодцы, потому что быстро привыкли к моей системе игры и требованиям. Они поверили в ту работу, которую делают. Получилась команда с большим характером и большим сердцем», — сказал Плачи в интервью официальному сайту клуба.

Предыдущий раз «Факел» становился третьим в национальном чемпионате в 2009 году.