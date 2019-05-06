Богдан: эмоции даже сильнее, чем после завоевания бронзы клубного ЧМ

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Денис Богдан поделился впечатлениями от завоевания бронзы российской Суперлиги. В серии за третье место подопечные Камилло Плачи дважды обыграли санкт-петербургский «Зенит».

«Эмоции даже сильнее, чем после завоевания бронзы клубного чемпионата мира. Готовились мы очень серьёзно, ждали хорошей борьбы. Жалко, что мы обычно расслабляемся после второй партии. Но мы смогли собраться и дожать Питер. С этой командой важно держать приём и подавать свою подачу. Можно меньше ошибаться, потому что там игроки опытные. Если ты делаешь пару ошибок, они сразу цепляются и не отпускают. Очень сложно с ними потом играть.

Ощущения от завоёванной медали? Прилив сил, неимоверные эмоции. Очень рад, что мы победили и уже никуда не поедем. Поедем только отдыхать с любимыми и близкими", — сказал Богдан в интервью клубной пресс-службе.

«Факел» завоевал путёвку в Лигу чемпионов.