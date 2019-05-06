Стали известны даты переходных матчей за право выступления в мужской Суперлиге

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил даты проведения переходных матчей за право выступления в Суперлиге сезона-2019/20 между нижневартовской «Югрой-Самотлор» и «Нефтяником» из Оренбурга.

Первая и вторая встречи серии до трёх побед пройдут в Нижневартовске 11-12 мая. Третья и, в случае необходимости, четвёртая встречи состоятся в Оренбурге 18 и 19 мая. В случае счёта 2-2 в серии пятая игра пройдёт в Нижневартовске 25 мая.

Игры должны быть проведены в соответствии с требованиями для матчей Суперлиги — с обязательной телетрансляцией и системой видеоповторов с возможностью верификации касания сетки и блока, сообщает официальный сайт ВФВ.

«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в нынешнем розыгрыше Суперлиги. «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».