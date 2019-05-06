Тренер «Спарты»: мы по-прежнему хотим выйти в Суперлигу

Главный тренер нижегородской «Спарты» Слободан Радивоевич прокомментировал поражение во втором переходном матче с саратовским «Протоном» за право выступления в Суперлиге сезона-2019/20 со счётом 0:3 (27:29, 17:25, 19:25).



«В этом матче очень важной стала первая партия. Мы провели её хорошо — играли правильно, заставляли соперника ошибаться, имели два сетбола, но в итоге уступили. Затем почти всё, что приносило нам успех, разладилось — исчез блок, атака стала менее агрессивной и эффективной. Соперник заслужил эту победу, я поздравляю коллегу и игроков Саратова с хорошей игрой и работой. Будем теперь готовиться к другим матчам, чтобы изменить ситуацию. Дома всем играть проще. Мы попытаемся это доказать. Команда по-прежнему хочет выйти в Суперлигу.



Какая задача стояла у «Спарты» накануне сезона? Попасть в призёры. Когда у нас многое стало получаться, пришли победы, состоялась встреча с людьми, которые развивают спорт в Нижнем Новгороде и помогают команде и волейболу. На этой встрече зашёл разговор о том, что можно попытаться выйти в Суперлигу. Сейчас мы мечтаем о том, чтобы играть там, где собраны лучшие игроки и команды России.



Зал у нас хороший, он копия того, где в Суперлиге несколько лет принимала своих соперников мужская команда из Нижнего Новгорода. Там одна большая трибуна и есть возможность установить две временные за площадкой. Это позволит увеличить вместимость «Звезды». Состав мы собирали для решения задачи в Высшей лиге «А» и справились. Суперлига — иной уровень, но мы сможем найти четырёх игроков, которые сделают команду сильнее. Если, конечно, сможем добиться этой цели. Надежда у нас есть, будем стараться играть хорошо в Нижнем Новгороде», — цитирует тренера официальный сайт ВФВ.

Саратовский клуб ведёт в серии 2-0. Третья встреча состоится в Нижнем Новгороде 11 мая.