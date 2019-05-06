Источник: Абаев будет выступать за «Локомотив»

19-летний российский связующий Константин Абаев в следующем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив», сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее он провёл два сезона в аренде — в болгарской «Монтане» и французском «Пуатье».



В составе «Пуатье» Абаев занял седьмое место в чемпионате Франции. Команда российского волейболиста проиграла белгородскому «Белогорью» в полуфинале Кубка вызова.



Абаев был признан самым ценным игроком и лучшим связующим чемпионата Европы U20 (2018), а также стал серебряным призёром чемпионата мира U19 (2017).

По информации источника, в «Локомотиве» Константин составит пару связующих «Локомотива» с поляком Фабианом Джизгой. Максим Шульгин команду покинет.

Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в нынешнем розыгрыше Суперлиги.