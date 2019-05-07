Казанский «Зенит» победил «Кузбасс» в третьем матче финала плей-офф Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» в третьем матче финала плей-офф российской Суперлиги на своей площадке проиграл казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 19:25). Ранее подопечные Владимира Алекно дважды проиграли дома.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).

Счёт в серии: 2-1.

Четвёртая игра состоится в Кемерово завтра, 8 мая. Если «Зенит» одержит победу, то судьба чемпионского титула решится в пятой игре, которая пройдёт в Казани 12 мая.

На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба матча выиграли казанские волейболисты (3:0 и 3:1).

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Кемеровский клуб впервые в своей истории принимает участие в финале чемпионата России.