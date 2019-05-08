«Енисей» подтвердил переходы Клеца и Ханипова

Красноярский «Енисей» подтвердил подписание контрактов с двумя игроками. Состав команды пополнят 21-летний диагональный Кирилл Клец и 30-летний центральный блокирующий Руслан Ханипов.

В минувшем сезоне Клец выступал в чемпионате Германии за «Хипо Тироль Унтерхахинг». Ранее воспитанник новосибирского «Локомотива» играл в аренде в болгарской «Монтане». В 2017 году Кирилл завоевал серебро чемпионата мира U23. Он был включён в расширенный состав сборной России на сезон-2019 и может сыграть на летней Универсиаде в Неаполе.

В составе «Белогорья» Ханипов провёл восемь сезонов в Суперлиге, а также выступал за сургутский «Газпром-Югра» и уфимский «Урал». Руслан становился чемпионом России (2013), выигрывал Кубок России (2012), Кубок ЕКВ (2018) и Кубок вызова (2019).

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аута красноярская команда стала 12-й.