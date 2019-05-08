Парубец: после проигрыша московскому «Динамо» у меня было полное опустошение

Капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец оценила выступление команды в сезоне. Подопечные Николая Карполя завоевали бронзу Суперлиги.

«Для меня сезон был очень тяжёлым и долгим. В прошлые годы я говорила, что «сезон быстро пролетел». Но сейчас так сказать не могу. Хорошо, что в итоге всё сложилось так успешно – мы заняли третье место, выиграли у «Динамо-Казань».



Мы были очень близки к выходу в финал – выиграли в гостях, в Москве у «Динамо». Потом был очень напряжённый пятисетовый матч в Нижнем Тагиле. Нам оставалось выиграть только одну партию, но, видимо, это нас и расслабило. Поединок мы, к сожалению, отдали. «Динамо» в нужный момент собралось. После этого мы были настолько опустошены, что уже не смогли собраться на третью игру в столице и проиграли её в трёх партиях. Это было очень обидно. У меня после того матча было полное опустошение.



В регулярном чемпионате мы проиграли «Динамо-Казань» две игры, победили их только один раз в напряжённой игре в Лиге чемпионов. Когда мы узнали, что «бронзовую серию» будем играть с Казанью, то очень сильно настраивались, так как мы им постоянно проигрывали. Думали, что серия будет намного тяжелее. Первую игру мы выиграли в гостях довольно легко, на этом фоне второй матч очень легко проиграли. Но в Екатеринбурге всё сложилось довольно просто. Может быть, Казань не так настроилась? Мы, честно говоря, ждали от них большей борьбы, но они нам её не смогли навязать. Во второй партии второго матча в Екатеринбурге «Динамо» набрало только 10 очков – мы, конечно, не думали, что всё будет настолько легко. Возможно, что они устали больше, чем мы. Можно сказать, что наша команда оказалась более подготовленной физически и морально.



Кроме того, решающий матч проходил 1 мая, в день рождения Николая Васильевича. Мы хотели сделать ему подарок. Конечно, мы его ещё раньше поздравили, на собрании, подарили цветы, но говорили, что сделаем всё возможное, чтобы победить именно в этот день. Сейчас я, конечно, понимаю, что третье место – это хорошо, мы молодцы. Но могли выступить и лучше.



Один из самых запоминающихся матчей сезона – поединок Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши». И отмечу ещё нашу победную игру полуфинальной серии в Москве с «Динамо». Там было много положительных и незабываемых эмоций», — цитирует Парубец официальный сайт клуба.

Чемпионом России стало московское «Динамо».