Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу
Волейбол / Суперлига мужчины

Кемеровский «Кузбасс» в четвёртом матче финала плей-офф российской Суперлиги на своей площадке обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и выиграл серию 3-1. Подопечные Туомаса Саммельвуо впервые в истории стали чемпионами России.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Четвёртый матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).
Счёт в серии: 3-1.

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.

На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба очных матча выиграли волейболисты казанского клуба (3:0 и 3:1).

Суперлига - плей-офф (м). Финал. 4-й матч
08 мая 2019, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
3 : 1
21:25, 25:19, 25:22, 25:23
Зенит-Казань
Казань
Казанский «Зенит» победил «Кузбасс» в третьем матче финала ЧР по волейболу
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент