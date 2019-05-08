Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу

Кемеровский «Кузбасс» в четвёртом матче финала плей-офф российской Суперлиги на своей площадке обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и выиграл серию 3-1. Подопечные Туомаса Саммельвуо впервые в истории стали чемпионами России.



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Четвёртый матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Счёт в серии: 3-1.

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.

На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба очных матча выиграли волейболисты казанского клуба (3:0 и 3:1).