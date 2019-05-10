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Дабижа и Рудых вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура во Вьетнаме

Дабижа и Рудых вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура во Вьетнаме
Волейбол / Пляжный волейбол

На острове Тунь Чау (Вьетнам) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболе категории «1 звезда». Россиянки Елизавета Новикова и Елена Федюнова не смогли пробиться в основной раунд, проиграв в квалификации Франциске Фридль и Еве Пфеффер из Австрии со счётом 1:2 (15:21, 21:18, 14:16).

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых стартовали с победы над Тхи Кам Тиен Нгуйен и Тхи Хоа Хиен Ли из Вьетнама — 2:0 (21:10, 21:13), а затем обыграли Я-Хсуань Ю и Цу-Йи Пан из Китайского Тайбэя со счётом 2:0 (21:19, 21:15).

Дабижа и Рудых вышли в четвертьфинал соревнований.

Позднее свой второй матч группового этапа проведут россиянки Екатерина Сырцева и Анастасия Моисеева. В первом туре они одержали победу.

Этап Мирового тура во Вьетнаме завершится 12 мая.

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