Волейболистка «Минчанки» Гришкевич продолжит карьеру в «Монце»

Волейболистка «Минчанки» и сборной Беларуси, 19-летняя Анна Гришкевич, продолжит карьеру в чемпионате Италии. Она подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем европейского Кубка вызова, сообщает «Прессбол». У Гришкевич ещё два года действовало соглашение с «Минчанкой», однако оно было расторгнуто.

«Минчанка» в сезоне-2018/19 выступала в российской Суперлиге. На предварительном этапе белорусская команда заняла девятое место. В турнире за 9-12-е места «Минчанка» стала второй, уступив «Сахалину». По итогам соревнований белорусская команда заняла итоговое десятое место.

В сезоне-2019/20 «Минчанка» также выступит в открытом чемпионате российской Суперлиги.