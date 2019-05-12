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Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме

Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме
Волейбол / Пляжный волейбол

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых одержали победу на женском этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», прошедшем на острове Туан Чау (Вьетнам). В финале их соперницами стали соотечественницы — Екатерина Сырцева и Александра Моисеева. Поединок завершился уверенной победой Дабижи и Рудых со счётом 2:0 (21:15, 21:16).

В игре за бронзовые медали сошлись румынский дуэт Бета Вайда/Иоана-Александра Ордян и японская пара Юкако Сузуки/Юи Нагата. В напряжённом поединке победу праздновали представительницы Японии со счётом 2:0 (21:19, 21:17).

Третья российская пара — Елизавета Новикова и Елена Федюнова — не смогла пробиться в основной раунд.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «1 звезда». Вьетнам
Женщины. Финал

Дабижа/Рудых (Россия) — Моисеева/Сырцева (Россия) — 2:0 (21:15, 21:16).

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