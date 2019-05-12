Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых одержали победу на женском этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», прошедшем на острове Туан Чау (Вьетнам). В финале их соперницами стали соотечественницы — Екатерина Сырцева и Александра Моисеева. Поединок завершился уверенной победой Дабижи и Рудых со счётом 2:0 (21:15, 21:16).



В игре за бронзовые медали сошлись румынский дуэт Бета Вайда/Иоана-Александра Ордян и японская пара Юкако Сузуки/Юи Нагата. В напряжённом поединке победу праздновали представительницы Японии со счётом 2:0 (21:19, 21:17).



Третья российская пара — Елизавета Новикова и Елена Федюнова — не смогла пробиться в основной раунд.



Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «1 звезда». Вьетнам

Женщины. Финал



Дабижа/Рудых (Россия) — Моисеева/Сырцева (Россия) — 2:0 (21:15, 21:16).