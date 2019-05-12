Гранкин помог «Берлину» в четвёртый раз подряд стать чемпионом Германии

Волейбольный клуб «Берлин», за который выступает российский связующий Сергей Гранкин, в решающем пятом матче финальной серии плей-офф национального чемпионата в гостях обыграл «Фридрихсхафен» со счётом 3:2.



Гранкин начинал сезон в московском «Динамо», но в конце декабря клуб расторг с ним контракт. В январе олимпийский чемпион перешёл в «Берлин», который на тот момент занимал 3-е место в регулярном чемпионате. Берлинская команда осталась на этой позиции к финишу регулярки, а в первых раундах плей-офф прошла «Дюрен» (2-1) и «Тироль» (3-1). «Фридрихсхафен» стал победителем регулярного чемпионата.



Чемпионат Германии. Финал

5-й матч

«Фридрихсхафен» – «Берлин» – 2:3 (17:25, 21:25, 25:19, 25:23, 14:16)

Счёт в серии — 2-3.