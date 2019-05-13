Источник: Климкин покинет питерский «Зенит» и возглавит «Енисей»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин покинет занимаемый пост и возглавит красноярский «Енисей», сообщает «Спорт Бизнес Online». Он работал с питерской командой на протяжении двух сезонов.

В Суперлиге-2017/18 «Зенит» завоевал серебро, а в сезоне-2018/19 команда заняла четвёртое место. В четвертьфинале плей-офф Лиги чемпионов подопечные Климкина проиграли польской «Скре».

Среди возможных преемников Климкина назывался итальянец Роберто Пьяцца из «Скры», но, по информации источника, руководство санкт-петербургского клуба выступает против тренера-иностранца.

В минувшем сезоне «Енисей» возглавлял Любомир Травица. Красноярская команда заняла 12-е место в завершившемся розыгрыше Суперлиги.