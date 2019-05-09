Питерский «Зенит» и красноярский «Енисей» поздравили «Кузбасс» с чемпионством

Санкт-петербургский «Зенит» и красноярский «Енисей» поздравили кемеровский «Кузбасс» с победой в чемпионате России. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли казанский «Зенит» со счётом 3-1.



«Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) поздравляет кемеровской «Кузбасс» с историческим достижением — победой в чемпионате России. Подопечные Туомаса Саммельвуо — главного тренера «Кузбасса» и сборной России — продемонстрировали фантастические волю к победе и уровень организации командной игры. Желаем кемеровчанам достойно представить в следующем сезоне нашу страну в главном еврокубковом турнире — Лиге чемпионов. Также желаем победы «Зениту-Казань» 18 мая в финальном матче Лиги чемпионов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита».

«Поздравляем наших коллег сибиряков волейбольный клуб „Кузбасс“ с великолепной победой и чемпионством в сезоне-2018/19! Впервые сибирский клуб завоёвывает такие высокие награды. В решающем матче финальной серии дома кемеровчане обыграли чемпиона последних лет команду „Зенит-Казань“. Результат четырёх игр финала 3:1 в пользу „Кузбасса“ и заслуженные золотые медали!» — отметил сайт «Енисея».

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу