Тренер «Спарты»: очень неприятно завершать сезон поражением

Главный тренер нижегородской «Спарты» Слободан Радивоевич прокомментировал поражение в серии с «Протоном-Саратов» за право сыграть в Суперлиге сезона-2019/20. Саратовская команды победила 3-0.



«Очень неприятно завершать выступление поражением, но я хочу поздравить своих подопечных с окончанием сезона. Мы действительно много сил вложили в тот результат, который имеем в итоге. Тренировались очень много. И главное, что этот труд остался не напрасным, команда впервые стала чемпионом. Да, пришлось играть переходные матчи, но мы знали о таком пункте регламента и постарались сделать всё, что можем.

В серии против «Протона» очень много зависело от первой встречи, в которой наша победа была очень близка. Если бы мы уехали из Саратова хотя бы с одной победой, дома было бы играть легче психологически. Теперь нам остаётся немного отдохнуть и спокойно готовится к следующему сезону", — цитирует Радивоевича официальный сайт «Спарты».

«Протон» по итогам сезона-2018/19 занял 12-е место в Суперлиге, не одержав ни одной победы в регулярном чемпионате и выиграв 3 матча турнира за 9-12-е места. «Спарта» стала победителем национального первенства в Высшей лиге «А».