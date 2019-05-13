Тренер «Протона»: у Марковой были провалы в приёме, но её можно понять

Старший тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал сохранение командой прописки в Суперлиге на следующий сезон. В переходных матчах саратовская команда трижды обыграла нижегородскую «Спарту».



«Главное в играх против команд из низшего дивизиона — не ошибиться в настрое, а точнее — не недооценить соперника. Хоть мы и завершили сезон на последнем месте и нам не удалось уйти от переходных матчей, это не означало, что мы сильнее или слабее противника. Ближе к концу чемпионата мы добавляли от игры к игре в разных игровых элементах.

Были небольшие провалы в приёме, например, у Анастасии Марковой, но её можно понять, она старалась изо всех сил и выкладывалась по полной. И именно в этой серии против «Спарты» Анастасия провела на хорошем уровне, за что я ей очень благодарен. И многие другие девочки, несмотря на то, что второй круг плей-аут забрал у нас очень много сил и эмоций, смогли достойно себя показать. Я думаю, вопросов после третьей игры, кто сильнее, не осталось", — цитирует Юркина официальный сайт «Спарты».

«Протон» занял 12-е место в Суперлиге по итогам сезона-2018/19, не одержав ни одной победы в регулярном чемпионате и выиграв 3 матча турнира за 9—12-е места. «Спарта» стала победителем национального первенства в Высшей лиге «А».