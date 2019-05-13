Рагимова: в Бразилии теплее, чем в России

Лидер сборной Азербайджана Полина Рагимова прокомментировала решение продолжить карьеру в Бразилии. Она подписала контракт с «Сеси Волей».



«Очень хочу попробовать себя в Бразилии, потому что в сравнении, к примеру, с той же Россией там намного теплее. Это своего рода вызов для моего организма, в том смысле, что смогу ли я в таких условиях показать хороший результат. К тому же не каждый год приглашают в разные страны, поэтому я использовала эту возможность.

Очень рада, что подписала контракт с клубом из Бразилии, так как в этой стране у меня очень много фанатов. В социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук» больше половины моих подписчиков из Бразилии. Не знаю, почему так получилось, но именно в этой стране у меня очень много поклонников.



Возможно, это случилось после того, как в 2015 году я очень эмоционально играла против сборной Турции. Учитывая, что бразильцы сами эмоциональные люди, то это, наверное, и привлекло их во мне. Видимо, с тех пор многие меня запомнили и следили за моей карьерой. Мне же захотелось поехать туда и отблагодарить фанатов своей игрой», — цитирует Рагимову «Sputnik Азербайджан».

В декабре 2015 года она установила мировой рекорд, набрав в матче чемпионата Японии 58 очков.