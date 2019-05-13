Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая

Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая
Волейбол / Суперлига женщины

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы, российская доигровщица Татьяна Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая. В минувшем сезоне она выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский «Скандиччи».

«В следующем году Татьяна будет играть в одном из китайских клубов, оттуда есть несколько предложений. Нужно только определиться с командой. Из России не было адекватного предложения. Я разговаривал с Татьяной, и она не изъявила желания возвращаться в российский чемпионат и захотела продолжить карьеру за рубежом», — приводит слова агента волейболистки Бояна Симурины ТАСС.

Ранее стало известно, что Татьяна не сыграет в предстоящем розыгрыше Лиги наций. Кошелева является трёхкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).

Кошелева: Лигу наций пропущу точно, а дальше жизнь покажет
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент