Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы, российская доигровщица Татьяна Кошелева продолжит карьеру в чемпионате Китая. В минувшем сезоне она выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск» и итальянский «Скандиччи».

«В следующем году Татьяна будет играть в одном из китайских клубов, оттуда есть несколько предложений. Нужно только определиться с командой. Из России не было адекватного предложения. Я разговаривал с Татьяной, и она не изъявила желания возвращаться в российский чемпионат и захотела продолжить карьеру за рубежом», — приводит слова агента волейболистки Бояна Симурины ТАСС.

Ранее стало известно, что Татьяна не сыграет в предстоящем розыгрыше Лиги наций. Кошелева является трёхкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).