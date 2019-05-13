Мусэрский не выступит в Лиге наций — 2019 из-за операции

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский сообщил, что пропустит Лигу наций – 2019 из-за предстоящей операции.

«Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную Лигу наций по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа…

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На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере её разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьёзную травму. И этот риск с каждым днём увеличивался… Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас.

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Конечно же, я сделаю всё возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге.

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P.S. Вот к чему может привести неправильно построенная работа в тренажёрном зале. Берегите себя!» — написал Мусэрский на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.

Предварительный этап Лиги наций — 2019 пройдёт с 31 мая по 30 июня, финал — с 10 по 14 июля.