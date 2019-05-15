Соперник «Зенита» по финалу ЛЧ стал чемпионом Италии, обыграв команду Леона

Волейболисты «Любе Чивитанова» в пятом матче финала плей-офф чемпионата Италии в гостях одолели «Перуджу» со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:12, 25:21, 15:10). По ходу встречи финалист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов уступал 0:2 по сетам.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Перуджи» Вильфредо Леон, ранее выступавший за казанский «Зенит». Он набрал 20 очков.

Лучшим игроком финала был признан доигровщик «Любе Чивитанова» Османи Хуанторена.



«Любе Чивитанова» выиграла чемпионат Италии в пятый раз. 18 мая в финале Лиги чемпионов эта команда сыграет с казанским «Зенитом». Встреча состоится в Берлине.



Чемпионат Италии. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Перуджа» – «Любе Чивитанова» – 2:3 (25:22, 25:21, 12:25, 21:25, 10:15)

Счёт в серии: 2-3.