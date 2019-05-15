Глава ВФВ рассказал, где сборные России будут готовиться к Олимпиаде-2020

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что мужская и женская сборные России могут проводить подготовку к Олимпиаде 2020 года в Новосибирске. Летние Игры пройдут в Токио (Япония).
«Судя по тому, как ведётся строительство, сдать комплекс в мае 2020 года – это абсолютно реальный срок. Мы в полном контакте находимся. Думаю, в мае объект будет сдан, и сразу же, думаю, можно претендовать на Лигу наций 2020 года, это июнь. И самое главное — на подготовку сборных команд России перед Токио. Потому что очень удачный часовой пояс, новый объект. Считаю, что сборные команды перед Токио будут готовиться именно здесь», — цитирует Шевченко «РИА Новости».
«С точки зрения организации работ – и по волейбольному центру, и по прилегающей территории, а здесь большой комплекс работ по благоустройству, строительству парковок, улиц, — никаких сомнений нет. Мы работаем на два срока: лето 2020 года — использование нашего объекта как базы для подготовки Олимпийских сборных, и 2022 год, потому что Новосибирск в числе других российских городов заявлен для проведения чемпионата мира по волейболу», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Строительство нового спортивного комплекса в Новосибирске началось в июне 2018 года.
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