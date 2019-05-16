Российские «пляжницы» посеяны под первым номером на этапе Мирового тура в Турции

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина получили первый номер посева на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды», который пройдёт в турецком городе Айдыне, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола.
Минувший сезон стал для 17-летняей Бочаровой и 19-летней Ворониной прорывным. В своей возрастной группе им не было равных. В 2018 году россиянки выиграли золото на чемпионате мира по пляжному волейболу для игроков не старше 21 года в Нанкине (Китай) и первенствовали на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина).
На турнире в Айдыне также примут участие две российские пары, разыгравшие победу на этапе Мирового тура во Вьетнаме. Его победительницы Ксения Дабижа и Дарья Рудых в первом раунде сыграют с голландской парой Воутерс/Стам, а серебряные медалистки Екатерина Сырцева и Александра Моисеева сойдутся с дуэтом из Италии Пучинелли/Барбони.
Этап Мирового тура в Айдыне (Турция) пройдёт с 16 по 19 мая.
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