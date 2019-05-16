Сафонов — о вызове в сборную: позвонил Тетюхин, собираю вещи

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сафонов прокомментировал вызов в сборную России, которая готовится к Лиге наций в Новогорске.



«Мне позвонил генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин и сообщил, что меня вызывают в сборную. Сейчас собираю вещи и вечером прибуду в Новогорск. Конечно, я очень рад. Сделаю всё возможное, чтобы принести нашей команде максимум пользы», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Подопечные Туомаса Саммельвуо приступили к сбору 12 мая. 13 мая волейболисты прошли углублённое медицинское обследование. В Новогорске команда пробудет до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги наций. Мужская сборная России – действующий победитель этого турнира.