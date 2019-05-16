Лидер сборной Украины пополнил состав «Перуджи»
Ведущий игрок сборной Украины Олег Плотницкий выкупил свой контракт в «Монце» и подписал соглашение с другим итальянским клубом — «Перуджей», сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что интерес к игроку проявляет чемпион России кемеровский «Кузбасс».
Волейболист находится на тренировочном сборе национальной команды Украины и готовится к матчам Евролиги.
В нынешнем сезоне украинец вместе с «Монцей» дошёл до финала Кубка вызова, где команда уступила белгородскому «Белогорью».
«Перуджа», за которую выступает бывший игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон, стала серебряным призёром чемпионата Италии. В финале плей-офф она проиграла клубу «Любе Чивитанова» — 2-3.
Соперник «Зенита» по финалу ЛЧ стал чемпионом Италии, обыграв команду Леона
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