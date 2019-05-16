Зайцева: Панков переучивать нас не собирается

Блокирующая калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева прокомментировала вызов в сборную России на Лигу наций. Первый этап соревнований начнётся 21 мая.

Сборная России в Бразилии стартует матчем с Доминиканской Республикой, а затем сыграет с китаянками и бразильянками.

«Можно сказать, я полна энергии. Ведь в ходе предварительного этапа выходила на площадку не так часто. Играла в основном в плей-офф. Потому усталости не чувствую. Конечно, нужно время для того, чтобы привыкнуть, понять, что и как… Впрочем, главный тренер сборной Вадим Панков всё прекрасно понимает и переучивать нас не собирается. Он старается использовать сильные стороны игроков, и мы просто совершенствуем то, что лучше всего у нас получается.



В Бразилию поеду впервые. Интересно, конечно, посмотреть, что это за страна. Но всё-таки главное – успешно стартовать в турнире. Соперники у нас серьёзные – те же бразильянки… Одна из лучших команд мира, да и играть они будут дома.



Я первый раз получила вызов в первую сборную, раньше играла только за молодёжную команду. Потому в том же Гран-при я не участвовала… Но тренерский штаб наверняка рассчитывает силы волейболисток, состав будет варьироваться. Сейчас многим опытным игрокам дали отдохнуть, они подключатся к работе в сборной позже. Но в любом случае уже сейчас надо выходить на площадку и играть. Задачи у нас серьёзные, поэтому будем бороться за победу в каждом матче», — цитирует Зайцеву официальный сайт «Локомотива».