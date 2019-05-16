Зайцева: с девушками вообще сложно, но Воронков этого не показывал

Блокирующая калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева оценила выступление команды в сезоне. Подопечные Андрея Воронкова завоевали серебро Суперлиги, проиграв в финале плей-офф московскому «Динамо» — 0-3.

Зайцева в ходе сезона перешла в «Локомотив» из саратовского «Протона».

«Когда только ехала в Калининград, то думала, что будет легче. Но всё-таки класс «Локомотива» гораздо выше, чем у «Протона». И для того, чтобы соответствовать уровню «Локо», времени понадобилось больше, чем я рассчитывала.



Смотрю по возможности игры «Протона». Переживаю за девочек. Молодцы, что смогли сохранить место в Суперлиге на следующий сезон.



Могли ли мы сыграть в финале лучше? Могли. И очень хотели. Но теперь уже в следующем сезоне будем добиваться того, что не получилось в этом. При этом новый сезон наверняка будет ещё тяжелее. Практически все команды укрепляются – об этом можно судить по тем трансферам, которые уже известны. Чемпионат разнообразили сербские связующие – наша Бояна Живкович и Майя Огненович из московского «Динамо». Конкуренция будет расти и дальше. Но «паровоз» будет двигаться только вперёд», — цитирует Зайцеву официальный сайт клуба.

Зайцева также оценила работу Андрея Воронкова с женской командой. Ранее он тренировал только мужские коллективы.

«Так с девушками вообще сложно. Но Андрей Геннадьевич этого не показывал. Думаю, ему, скорее всего, понравилось. Я ведь раньше уже работала с тренером, который в прошлом тренировал мужчин, – с Юрием Маричевым. Такие специалисты вносят в нашу игру, в тренировочный процесс какие-то элементы мужского волейбола. И это очень интересно», — сказала Зайцева.