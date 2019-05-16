Оглашена расширенная заявка мужской сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб мужской сборной России обнародовал расширенную заявку команды на Лигу наций, сообщает «Российская газета». В итоговый список войдут 25 игроков.
Расширенный состав сборной России
Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Сергей Гранкин («Берлин», Германия).
Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»), Кирилл Клец («Хипо Тироль», Австрия).
Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Фёдор Воронков («Нова»), Евгений Сивожелез («Зенит-Казань»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).
Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Дмитрий Мусэрский («Сантори Санбёрдз», Япония), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).
Либеро: Евгений Андреев («Газпром-Югра»), Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).
Дмитрий Мусэрский вошёл в заявку, но участие в турнире не примет из-за предстоящей операции.
Мужская сборная России – действующий победитель Лиги наций. На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40