Оглашена расширенная заявка мужской сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб мужской сборной России обнародовал расширенную заявку команды на Лигу наций, сообщает «Российская газета». В итоговый список войдут 25 игроков.

Расширенный состав сборной России

Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Сергей Гранкин («Берлин», Германия).



Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»), Кирилл Клец («Хипо Тироль», Австрия).



Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Фёдор Воронков («Нова»), Евгений Сивожелез («Зенит-Казань»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).



Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Дмитрий Мусэрский («Сантори Санбёрдз», Япония), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).



Либеро: Евгений Андреев («Газпром-Югра»), Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Дмитрий Мусэрский вошёл в заявку, но участие в турнире не примет из-за предстоящей операции.

Мужская сборная России – действующий победитель Лиги наций. На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).

Мужская сборная России начала подготовку к Лиге наций