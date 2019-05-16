Источник: связующий Рукавишников продолжит карьеру в «Газпроме-Югра»

Связующий Евгений Рукавишников, завоевавший в составе новоуренгойского «Факела» бронзовые медали волейбольной Суперлиги и клубного чемпионата мира, перейдёт в сургутский «Газпром-Югра», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Ранее «Факел» объявил о расставании с четырьмя волейболистами. Помимо Рукавишникова клуб покинули центральный блокирующий Денис Гетман, диагональный Артур Удрис и доигровщик Денис Шенкель.
Рукавишников выступал за «Локомотив-Факел» (2008-2010), «Локомотив-Изумруд» (2010-2014), «Белогорье» (2014/15), «Самотлор» (2015/16), челябинское «Торпедо» (2016/17) и «Ярославич» (2017/18).
«Газпром-Югра» в минувшем сезоне занял 11-е место. Пару связующих сургутской команды составляли Сергей Макаров и Артём Хабибуллин. Макаров в это межсезонье перешёл в уфимский «Урал».
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