Капитан «Факела»: не может же «Зенит» пожизненно быть чемпионом

Капитан новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский прокомментировал победу кемеровского «Кузбасса» в чемпионате России. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1. «Факел» завоевал бронзу.

«Призовые места – это, конечно, хорошо, это определённый результат, но есть золотые медали, которые ценятся гораздо выше, лучше и выглядят красивее. Лучше можно было везде. И «Кузбасс» доказал, что, даже не будучи фаворитом чемпионата и финала, можно стать чемпионом России. Они это сделали, они большие молодцы, с чем я их и поздравляю!

Ни одну из финальных игр я не видел от начала до конца, только фрагментами, но мне кажется, этого стоило ожидать — не может же «Зенит-Казань» пожизненно быть чемпионом. А «Кузбасс» молодцы, они от начала до конца прошли сезон довольно ровно и концовку чемпионата провели очень хорошо. Так что почему бы и нет. Да и мы показывали по ходу сезона, что «Зенит-Казань» можно обыгрывать", — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.