Доигровщик итальянской «Любе Чивитановы» Османи Хуанторена накануне финала Лиги чемпионов с «Зенитом» выразил мнение, что француз Эрвин Нгапет сделал казанский клуб более сильным.



«После тяжелого пятиматчевого финала с «Перуджей» в национальном чемпионате все игроки устали. И вопрос физического восстановления сейчас гораздо важнее эмоционального состояния. Нам понадобятся все силы, чтобы противостоять «Зениту». Да, они потеряли такого чемпиона, как Леон. Но, возможно, стали сильнее после приобретения такого техничного игрока, как Нгапет. Он добавил им баланса, и «Зенит» остаётся очень сильной командой. Да, они недавно упустили чемпионство в Кемерово. Но в спорте это означает, что всё меняется. Про нас тоже говорили, что мы постоянно проигрываем финалы, а теперь всё иначе», – приводи слова Хуанторены Gazzetta dello Sport.



Финал Лиги чемпионов между итальянским клубом «Любе Чивитанова» и «Зенитом» состоится сегодня, 18 мая, в Берлине, Германия. Казанцы являются действующими победителями турнира.