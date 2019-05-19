Алекно после поражения в финале ЛЧ сравнил казанский «Зенит» с «Мерседесом»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно подвёл итоги финала волейбольной Лиги чемпионов, в котором его подопечные проиграли итальянскому клубу «Любе Чивитанова» со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

«„Мерседес“ тоже ломается. Наш мотор дал сбой. В этой ситуации могу сказать, что теперь его нужно перебрать и двигаться дальше. Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: кто-то мечтает о двух золотых медалях и двух серебряных за сезон. Однако для „Зенита“ эти две медали расцениваются как неудача. Но меня больше волнует не результат, а манера двух проигрышей, лица игроков, с которыми они находились на площадке: „Нас устраивают серебряные медали, ничего страшного“. Это просто нужно пережить. Больше всего меня беспокоит понимание игроками слова „команда“. Лично к волейболистам вопросов нет, есть вопросы к команде», — цитирует Алекно «Татар-информ».