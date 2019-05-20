Коновалова — о переходе в «Сахалин»: будет интересно пожить на острове
Центральная блокирующая Таисия Коновалова прокомментировала подписание контракта с «Сахалином» (Южно-Сахалинск). В минувшем сезоне она выступала за «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Для меня переезд на Сахалин — это новый опыт, новые возможности. Это не является каким-то сложным шагом, я не сильно переживаю, что буду далеко от дома. Будет интересно пожить на острове. Решение принимала недолго. Для меня в первую очередь было важно понимать, получу ли я игровую практику в новой команде. Думаю, у меня будет шанс проявить себя. Интересно поработать с Александром Юрьевичем Кошкиным, это тоже повлияло на мой выбор», — цитирует Коновалову официальный сайт клуба.
В минувшем розыгрыше Суперлиги «Сахалин» занял девятое место.
Состав «Сахалина» пополнила победительница Лиги чемпионов
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