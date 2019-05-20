Шляпников: Ярославль должен выиграть тендер на проведения одного из этапов ЧМ

Почётный президент «Ярославич», руководитель программы подготовки национальной команды к чемпионату мира 2022 года Сергей Шляпников прокомментировал стремление Ярославля принять матчи мирового первенства.
«Мы должны бороться до конца и выиграть этот тендер на проведение одного из этапов чемпионата мира в Ярославле. Хотелось бы, чтобы комиссия взвесила всё, потому что запас прочности здесь двукратный. Есть опыт проведения международных соревнований.
Команда два года играла в еврокубке. Мы проводили игры Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации, отборочные соревнования чемпионата Европы среди молодёжных команд и получаем самые высокие оценки за организацию", — цитирует Шляпникова официальный сайт администрации Ярославской области.
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